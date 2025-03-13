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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Киев • УНН

 • 134706 просмотра

Россия передала США список условий для соглашения об окончании войны и перезагрузке отношений. Условия включают отказ Украины от НАТО и признание российской аннексии территорий.

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном, со ссылкой на двух лиц, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Непонятно, что именно москва включила в свой список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия", - пишет издание.

По словам источников, российские и американские официальные лица "обсуждали условия во время личных и виртуальных разговоров в течение последних трех недель".

Они назвали условия кремля "широкими и похожими на требования, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО".

Ранее эти условия включали отсутствие членства Украины в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления российского диктатора владимира путина о том, что Крым и четыре области "принадлежат" россии, напоминает издание.

В последние годы россия также требовала от США и НАТО устранить то, что она назвала "коренными причинами" войны, включая расширение НАТО на восток, указывает издание.

Президент США Дональд Трамп ждет от путина сообщения о том, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что примет как первый шаг к мирным переговорам.

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"Приверженность путина потенциальному соглашению о прекращении огня все еще остается неопределенной, детали еще не финализированы", - пишет издание.

Некоторые официальные лица США, законодатели и эксперты опасаются, что путин, бывший офицер кгб, использует перемирие, чтобы усилить, как они говорят, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать любые переговоры.

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Эксперты говорят, что требования россии, вероятно, направлены не только на формирование возможного соглашения с Украиной, но и на то, чтобы стать основой соглашений с ее западными сторонниками.

Дополнение

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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