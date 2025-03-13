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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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лукашенко прибув до москви для зустрічі з путіним: кремль анонсував спільні з рб документи та повідомлення щодо України

Київ • УНН

 • 17306 перегляди

олександр лукашенко прибув до росії для переговорів з володимиром путіним. Очікується підписання спільних документів та можлива заява путіна щодо ситуації в Україні.

лукашенко прибув до москви для зустрічі з путіним: кремль анонсував спільні з рб документи та повідомлення щодо України

Літак невизнаного низкою країн президента білорусі приземлився в аеропорту внуково у москві. Мета візиту - переговори з російським президентом володимиром путіним.

Передає УНН із посиланням російські та білоруські змі.

президент білорусі олександр лукашенко прибув із официальним візитом до російської федерації.

Переговори лукашенка та путіна анонсувала пресслужба кремля напередодні. За підсумками переговорів, як було повідомлено, сторони мають підписати низку спільних документів. 

Крім того, речник кремля пєсков раніше зазначив, що путін "може сьогодні висловитися щодо України на прес-конференції".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін навряд чи прийме пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Джерело Reuters повідомило, що путін вважає свої позиції сильними, оскільки російські війська продовжують просуватися вперед.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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