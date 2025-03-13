лукашенко прибув до москви для зустрічі з путіним: кремль анонсував спільні з рб документи та повідомлення щодо України

Літак невизнаного низкою країн президента білорусі приземлився в аеропорту внуково у москві. Мета візиту - переговори з російським президентом володимиром путіним.

Передає УНН із посиланням російські та білоруські змі.

президент білорусі олександр лукашенко прибув із официальним візитом до російської федерації.

Переговори лукашенка та путіна анонсувала пресслужба кремля напередодні. За підсумками переговорів, як було повідомлено, сторони мають підписати низку спільних документів.

Крім того, речник кремля пєсков раніше зазначив, що путін "може сьогодні висловитися щодо України на прес-конференції".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін навряд чи прийме пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Джерело Reuters повідомило, що путін вважає свої позиції сильними, оскільки російські війська продовжують просуватися вперед.

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