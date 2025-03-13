лукашенко прибыл в москву для встречи с путиным: кремль анонсировал совместные с рб документы и сообщения по Украине
Киев • УНН
александр лукашенко прибыл в россию для переговоров с владимиром путиным. Ожидается подписание совместных документов и возможное заявление путина по ситуации в Украине.
Самолет непризнанного рядом стран президента беларуси приземлился в аэропорту внуково в москве. Цель визита - переговоры с российским президентом владимиром путиным.
Передает УНН со ссылкой на российские и белорусские сми.
президент беларуси александр лукашенко прибыл с официальным визитом в российскую федерацию.
Переговоры лукашенко и путина анонсировала пресс-служба кремля накануне. По итогам переговоров, как было сообщено, стороны должны подписать ряд совместных документов.
Кроме того, пресс-секретарь кремля песков ранее отметил, что путин "может сегодня высказаться по Украине на пресс-конференции".
Напомним
российский диктатор владимир путин вряд ли примет предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня в Украине. Источник Reuters сообщил, что путин считает свои позиции сильными, поскольку российские войска продолжают продвигаться вперед.
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