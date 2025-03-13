Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары
Киев • УНН
В Одесской области в результате атаки дронов горели гараж в Одесском районе и здание медучреждения в Белгород-Днестровском районе. Погибших и пострадавших нет.
Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, горели гараж в Одесском районе и здание недействующего медучреждения в Белгород-Днестровском районе, погибших и пострадавших нет, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
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В результате удара в Одесском районе, по его словам, произошло возгорание частного гаража. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
В Белгород-Днестровском районе, в результате падения обломков дрона, по данным Кипера, загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. Огонь был также ликвидирован.
"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметил глава ОВА.
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