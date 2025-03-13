Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок атаки дронів горіли гараж в Одеському районі та будівля медзакладу в Білгород-Дністровському районі. Загиблих та постраждалих немає.
Одеську область вночі російські війська атакували дронами, горіли гараж в Одеському районі та будівля недіючого медзакладу в Білгород-Дністровському районі, загиблих та постраждалих немає, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
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Внаслідок удару в Одеському районі, з його слів, сталося займання приватного гаражу. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
У Білгород-Дністровському районі, внаслідок падіння уламків дрону, за даними Кіпера, загорілася суха трава та будівля недіючого медзакладу. Вогонь було також ліквідовано.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.
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