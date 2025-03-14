Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным накануне, 13 марта, сообщает УНН.

Вчера мы имели очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом россии владимиром путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться. Но, в этот самый момент, тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении. Я настойчиво просил президента путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй Мировой войны.