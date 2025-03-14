Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о "хороших и продуктивных дискуссиях" с владимиром путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным накануне, 13 марта, сообщает УНН.
Вчера мы имели очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом россии владимиром путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться. Но, в этот самый момент, тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении. Я настойчиво просил президента путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй Мировой войны.
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В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-дневного перемирия Украине.
Ранее The Financial Times писали, что владимир путин не готов отступать от своих требований относительно прекращения огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, что "решит коренные причины" его вторжения.