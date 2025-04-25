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Трамп готов предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на более чем $100 млрд - Reuters

Киев • УНН

 • 2672 просмотра

США планируют предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов во время визита Трампа. Lockheed Martin и RTX Corp могут быть ключевыми поставщиками.

Трамп готов предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на более чем $100 млрд - Reuters

Соединенные Штаты готовы предложить Саудовской Аравии пакет вооружений на сумму более 100 миллиардов долларов, со ссылкой на шесть источников, которые заявили, что предложение готовится к объявлению во время визита президента США Дональда Трампа в королевство в мае, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Предложенный пакет поступил после того, как администрация бывшего президента США Джо Байдена безуспешно пыталась заключить оборонный пакт с Эр-Риядом в рамках широкой сделки, предусматривавшей нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.

Предложение Байдена предлагало доступ к более современному американскому вооружению в обмен на прекращение закупки китайского оружия и ограничение инвестиций Пекина в страну. Reuters не удалось установить, включает ли предложение администрации Трампа аналогичные требования.

Официальный представитель Министерства обороны США заявил: "Наши оборонные отношения с Королевством Саудовская Аравия прочнее, чем когда-либо, под лидерством президента Трампа. Поддержка нашего сотрудничества в сфере безопасности остается важным компонентом этого партнерства, и мы продолжим работать с Саудовской Аравией для удовлетворения ее оборонных потребностей".

В свой первый срок Трамп приветствовал продажу оружия Саудовской Аравии как выгоду для рабочих мест в США.

Lockheed Martin Corp может поставлять ряд современных систем вооружения, включая транспортные самолеты C-130, сообщили два источника. Один источник сказал, что Lockheed также будет поставлять ракеты и радары.

RTX Corp, ранее известная как Raytheon Technologies, также, как ожидается, будет играть значительную роль в пакете, который будет включать поставки от других крупных подрядчиков обороны США, таких как Boeing Co, Northrop Grumman Corp и General Atomics, сообщили четыре источника.

Reuters не смогло сразу установить, сколько из предложенных сделок были новыми. Многие из них находятся в разработке уже некоторое время, сообщили два источника. Например, королевство впервые запросило информацию о беспилотниках General Atomics в 2018 году, сообщили они. За последние 12 месяцев в центре внимания оказалась сделка на 20 миллиардов долларов по беспилотникам типа MQ-9B SeaGuardian компании General Atomics и другим летательным аппаратам, по словам одного из источников.

Несколько руководителей оборонных компаний рассматривают возможность поездки в регион в составе делегации, сообщили три источника.

Ожидается, что будет обсуждаться потенциальная сделка по самолетам Lockheed F-35, в которой королевство, как сообщается, заинтересовано уже много лет, сообщили три источника, при этом уменьшив вероятность подписания соглашения по F-35 во время поездки.

Соединенные Штаты гарантируют, что их близкий союзник Израиль получит более современное американское оружие, чем арабские государства, что дает ему то, что называется "качественным военным преимуществом" (QME) над соседями.

Израиль владеет F-35 уже девять лет, создав несколько эскадрилий.

Дополнение

США уже давно поставляют Саудовской Аравии оружие. В 2017 году Трамп предложил королевству продажу на сумму около 110 миллиардов долларов.

По состоянию на 2018 год были начаты продажи только на 14,5 миллиарда долларов, и Конгресс начал ставить под сомнение сделки в свете убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

В 2021 году при Байдене Конгресс ввел запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии из-за убийства Хашогджи и для давления на королевство с целью свернуть войну в Йемене, которая привела к большим жертвам среди гражданского населения.

Согласно законодательству США, крупные международные соглашения по оружию должны рассматриваться членами Конгресса до их окончательного заключения.

Администрация Байдена начала смягчать свою позицию в отношении Саудовской Аравии в 2022 году после того, как вторжение россии в Украину повлияло на мировые поставки нефти. Запрет на продажу наступательного оружия был снят в 2024 году, на фоне того, как Вашингтон тесно сотрудничал с Эр-Риядом после атаки ХАМАС 7 октября, чтобы разработать план для послевоенного сектора Газы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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