Трамп готовий запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на понад $100 млрд - Reuters

Сполучені Штати готові запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму понад 100 мільярдів доларів, з посиланням на шість джерел, які заявили, що пропозиція готується до оголошення під час візиту президента США Дональда Трампа до королівства в травні, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Запропонований пакет надійшов після того, як адміністрація колишнього президента США Джо Байдена безуспішно намагалася укласти оборонний пакт з Ер-Ріядом у межах широкого правочину, який передбачав нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.

Пропозиція Байдена пропонувала доступ до більш сучасного американського озброєння в обмін на припинення закупівлі китайської зброї та обмеження інвестицій Пекіна до країни. Reuters не вдалося встановити, чи пропозиція адміністрації Трампа включає аналогічні вимоги.

Офіційний представник Міністерства оборони США заявив: "Наші оборонні відносини з Королівством Саудівська Аравія міцніші, ніж будь-коли, під лідерством президента Трампа. Підтримка нашої співпраці у сфері безпеки залишається важливим компонентом цього партнерства, і ми продовжимо працювати з Саудівською Аравією для задоволення її оборонних потреб".

У свій перший термін Трамп привітав продаж зброї Саудівської Аравії як зиск для робочих місць у США.

Lockheed Martin Corp може постачати низку сучасних систем озброєння, включаючи транспортні літаки C-130, повідомили два джерела. Одне джерело сказало, що Lockheed також постачатиме ракети і радари.

RTX Corp, раніше відома як Raytheon Technologies, також, як очікується, відіграватиме значну роль у пакеті, який включатиме постачання від інших великих підрядників оборони США, таких як Boeing Co, Northrop Grumman Corp та General Atomics, повідомили чотири джерела.

Reuters не змогло одразу встановити, скільки із запропонованих угод були новими. Багато які з них перебувають у розробці вже деякий час, повідомили два джерела. Наприклад, королівство вперше запросило інформацію про безпілотники General Atomics у 2018 році, повідомили вони. За останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на 20 мільярдів доларів щодо безпілотників типу MQ-9B SeaGuardian компанії General Atomics та інших літальних апаратів, за словами одного з джерел.

Декілька керівників оборонних компаній розглядають можливість поїздки до регіону у складі делегації, повідомили три джерела.

Очікується, що обговорюватиметься потенційна угода щодо літаків Lockheed F-35, у якій королівство, як повідомляється, зацікавлене вже багато років, повідомили три джерела, при цьому зменшивши ймовірність підписання угоди щодо F-35 під час поїздки.

Сполучені Штати гарантують, що їхній близький союзник Ізраїль отримає сучаснішу американську зброю, ніж арабські держави, що дає йому те, що називається "якісною військовою перевагою" (QME) над сусідами.

Ізраїль володіє F-35 вже дев'ять років, створивши кілька ескадрилій.

Доповнення

США вже давно постачають Саудівській Аравії зброю. У 2017 році Трамп запропонував королівству продаж на суму близько 110 мільярдів доларів.

Станом на 2018 рік було розпочато продажі лише на 14,5 мільярда доларів, і Конгрес почав ставити під сумнів угоди у світлі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі.

У 2021 році при Байдені Конгрес ввів заборону на продаж наступальної зброї Саудівської Аравії через вбивство Хашоґджі і для тиску на королівство з метою згорнути війну в Ємені, яка призвела до великих жертв серед цивільного населення.

Згідно із законодавством США, великі міжнародні угоди щодо зброї повинні розглядатися членами Конгресу до їхнього остаточного укладання.

Адміністрація Байдена почала пом'якшувати свою позицію щодо Саудівської Аравії у 2022 році після того, як вторгнення росії в Україну вплинуло на світові поставки нафти. Заборона на продаж наступальної зброї була знята у 2024 році, на тлі того, як Вашингтон тісно співпрацював з Ер-Ріядом після атаки ХАМАС 7 жовтня, щоб розробити план для повоєнного сектору Гази.