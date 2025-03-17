Військові США відбили спроби хуситів завдати ударів по їх кораблях

Американські військові кораблі збили близько десятка безпілотників хуситів після того, як президент Дональд Трамп у суботу наказав завдати авіаудари по утримуваних хуситами районах у Ємені, повідомляє Fox News, пише УНН.

Високопоставлений представник оборонного відомства повідомив, що дрони були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен".

Дрони були збиті "задовго до того", як почали становити серйозну загрозу, додав американський чиновник.

Останні військові дії розпочалися після майже півторарічних нападів хуситів як на комерційні торгові судна, так і на американські військові кораблі.

У суботньому дописі у своїй соціальний мережі Truth Social Трамп написав, що він "наказав збройним силам США розпочати рішучі і потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені".

Минуло більше року з тих пір, як комерційне судно під прапором США безпечно пройшло через Суецький канал, Червоне море або Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами більше десятка разів - продовжив Трамп.

Трамп написав, що "безперервні напади коштували США і світовій економіці багато мільярдів доларів, в той же час, ставлячи під загрозу життя невинних людей".

Для всіх терористів-хуситів, - ваш час збіг, і ваші напади повинні припинитися, починаючи з сьогоднішнього дня. Якщо вони цього не зроблять, на вас проллється пекло, якого ви ще ніколи не бачили! - завершується його допис.

Доповнення

Трамп у пості на своїй платформі Truth Social закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені та утриматися від погроз американському народу й його лідеру. Його заява прозвучала на тлі загострення ситуації в Червоному морі, де хусити неодноразово атакували судна.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати розпочали військові дії проти хуситів у відповідь на їхні напади. 15 березня США завдали удару по бойовиках хуситах в Ємені. За даними американських військових, обстріли були націлені на радари, протиповітряну оборону та об’єкти, з яких бойовики здійснювали запуски безпілотників і ракет по цивільних та військових суднах.