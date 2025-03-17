Военные США отразили попытки хуситов нанести удары по их кораблям

Американские военные корабли сбили около десятка беспилотников хуситов после того, как президент Дональд Трамп в субботу приказал нанести авиаудары по удерживаемым хуситами районам в Йемене, сообщает Fox News, пишет УНН.

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства сообщил, что дроны были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен".

Дроны были сбиты "задолго до того", как начали представлять серьезную угрозу, добавил американский чиновник.

Последние военные действия начались после почти полуторагодичных нападений хуситов как на коммерческие торговые суда, так и на американские военные корабли.

В субботнем сообщении в своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что он "приказал вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене".

Прошло больше года с тех пор, как коммерческое судно под флагом США безопасно прошло через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив. Последний американский военный корабль, который прошел по Красному морю четыре месяца назад, был атакован хуситами более десятка раз - продолжил Трамп.

Трамп написал, что "непрерывные нападения стоили США и мировой экономике много миллиардов долларов, в то же время, ставя под угрозу жизни невинных людей".

Для всех террористов-хуситов, - ваше время истекло, и ваши нападения должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если они этого не сделают, на вас прольется ад, которого вы еще никогда не видели! - завершается его сообщение.

Дополнение

Трамп в посте на своей платформе Truth Social призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене и воздержаться от угроз американскому народу и его лидеру. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Красном море, где хуситы неоднократно атаковали суда.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты начали военные действия против хуситов в ответ на их нападения. 15 марта США нанесли удар по боевикам хуситам в Йемене. По данным американских военных, обстрелы были нацелены на радары, противовоздушную оборону и объекты, с которых боевики осуществляли запуски беспилотников и ракет по гражданским и военным судам.