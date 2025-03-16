Трамп закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені, погрожуючи рішучими заходами

Президент США Дональд Трамп у пості на своїй платформі Social Truth закликав Іран припинити підтримку хуситів у Ємені та утриматися від погроз американському народу й його лідеру. Його заява прозвучала на тлі загострення ситуації в Червоному морі, де хусити неодноразово атакували судна, пише УНН.

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Трамп зазначив, що Сполучені Штати розпочали військові дії проти хуситів у відповідь на їхні напади.

Сьогодні я віддав наказ військовослужбовцям Сполучених Штатів розпочати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені. Вони проводять невпинну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників",-йдеться у дописі. Він також зауважив, що реакція Джо Байдена на ці напади була слабкою, через що хусити продовжували свою агресію. "Останній американський військовий корабель, який пройшов через Червоне море чотири місяці тому, був атакований хуситами більше десятка разів. Фінансовані Іраном, бандити-хусити обстрілювали ракетами американські літаки та націлювалися на наші війська та союзників. Ці невпинні напади коштували США та світовій економіці багатьох мільярдів доларів, водночас наражаючи на небезпеку життя невинних людей - зазначив президент.

Трамп також продовжив:

"Атака хуситів на американські судна не буде допущена. Ми застосуємо переважну летальну силу, доки не досягнемо поставленої мети. Хусити заблокували судноплавство на одній з найважливіших водних магістралей світу, зупиняючи величезні масиви глобальної торгівлі та атакуючи основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля та комерція".

Хусити погрожують відповіддю на удари США по Ємену: деталі заяви

Трамп попередив Іран, що підтримка хуситів повинна припинитися негайно, і погрожував великими наслідками у разі подальших атак.

Усім хуситським терористам: ваш час вийшов, і ваші атаки повинні завершитися від сьогодні. Інакше пекло обвалиться на вас так, як ви ще ніколи не бачили! - пише Трамп.

Звернення до Ірану:

Підтримка терористів-хуситів повинна припинитися негайно! Не погрожуйте американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів за всю президентську історію, або світовим морським шляхам. Якщо ви це зробите, будьте напоготові, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не будемо з вами люб'язними!",-додав американський президент.

Нагадаємо

15 березня США завдали удару по бойовиках хуситах у Ємені. За даними американських військових, обстріли були націлені на радари, протиповітряну оборону та об’єкти, з яких бойовики здійснювали запуски безпілотників і ракет по цивільних та військових суднах.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї засудив авіаудари США, Великої Британії та "сіоністського режиму" по єменських територіях, заявивши про грубе порушення міжнародного права.

Зокрема, він наголосив на правовій і моральній відповідальності всіх урядів, міжнародних та ісламських співтовариств за припинення геноциду і грубих порушень міжнародного гуманітарного права в окупованій Палестині, а також на прихильності Ради Безпеки ООН до запобігання агресивним діям проти Ємену.