Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене, угрожая решительными мерами

Президент США Дональд Трамп в посте на своей платформе Social Truth призвал Иран прекратить поддержку хуситов в Йемене и воздержаться от угроз американскому народу и его лидеру. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в Красном море, где хуситы неоднократно атаковали суда, пишет УНН.

Детали

Трамп отметил, что Соединенные Штаты начали военные действия против хуситов в ответ на их нападения.

Сегодня я отдал приказ военнослужащим Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они проводят непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников",-говорится в сообщении. Он также отметил, что реакция Джо Байдена на эти нападения была слабой, из-за чего хуситы продолжали свою агрессию. "Последний американский военный корабль, который прошел через Красное море четыре месяца назад, был атакован хуситами более десятка раз. Финансируемые Ираном, бандиты-хуситы обстреливали ракетами американские самолеты и нацеливались на наши войска и союзников. Эти непрекращающиеся нападения стоили США и мировой экономике многих миллиардов долларов, в то же время подвергая опасности жизни невинных людей - отметил президент.

Трамп также продолжил:

"Атака хуситов на американские суда не будет допущена. Мы применим подавляющую летальную силу, пока не достигнем поставленной цели. Хуситы заблокировали судоходство на одной из важнейших водных магистралей мира, останавливая огромные массивы глобальной торговли и атакуя основной принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция".

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Трамп предупредил Иран, что поддержка хуситов должна прекратиться немедленно, и угрожал большими последствиями в случае дальнейших атак.

Всем хуситским террористам: ваше время вышло, и ваши атаки должны завершиться с сегодняшнего дня. Иначе ад обрушится на вас так, как вы еще никогда не видели! - пишет Трамп.

Обращение к Ирану:

Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно! Не угрожайте американскому народу, его президенту, который получил один из самых больших мандатов за всю президентскую историю, или мировым морским путям. Если вы это сделаете, будьте наготове, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем с вами любезными!",-добавил американский президент.

Напомним

15 марта США нанесли удар по боевикам хуситам в Йемене. По данным американских военных, обстрелы были нацелены на радары, противовоздушную оборону и объекты, с которых боевики осуществляли запуски беспилотников и ракет по гражданским и военным судам.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи осудил авиаудары США, Великобритании и "сионистского режима" по йеменским территориям, заявив о грубом нарушении международного права.

В частности, он подчеркнул правовую и моральную ответственность всех правительств, международных и исламских сообществ за прекращение геноцида и грубых нарушений международного гуманитарного права в оккупированной Палестине, а также на приверженности Совета Безопасности ООН к предотвращению агрессивных действий против Йемена.