Впервые за несколько месяцев: хуситы атаковали сухогруз в Красном море

В воскресенье, 6 июля, йеменские хуситы напали на судно в 51 морской миле к юго-востоку от портового города Ходейда в Красном море. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters и отчет Агентства морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Детали

Отмечается, что греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии был атакован с помощью беспилотных катеров, стрелкового оружия и ручных гранатометов. Моряки, находившиеся на судне, открыли ответный огонь.

Два беспилотных надводных аппарата ударили по левому борту судна, повредив груз судна. Еще два были перехвачены и уничтожены - сообщили в UKMTO.

Во время инцидента корабль загорелся и начал идти под воду. Информация о раненых членах экипажа не поступала. По словам источников в агентстве, моряки покинули судно.

Хуситы позже взяли на себя ответственность за атаку. Они заявили, что напали на сухогруз в знак "поддержки" палестинцев в Газе.

По данным информагентства, это было первое подобное нападение хуситов в жизненно важном судоходном коридоре в Красном море с середины апреля. Тогда в районе Адена впервые за несколько месяцев члены йеменской группировки следовали на небольших судах за кораблем и вели по нему огонь.

Напомним

Командующие НАТО заявляют о необходимости переосмысления морской обороны из-за растущих угроз от новых технологий. Военные корабли сталкиваются с широким спектром угроз, включая ракеты и беспилотники, которые активно развиваются в зонах конфликтов.

В марте 2025 года американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумэн". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.

Американские военные нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, уничтожив сотни боевиков и лидеров. Хуситы заявляют о десятках погибших в результате атак США.