Йеменские хуситы запустили ракеты по Израилю в ответ на операцию ЦАХАЛа

В ночь на понедельник, 7 июля, йеменские хуситы запустили ракету в сторону Израиля в ответ на операцию ЦАХАЛа "Черный флаг". Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает УНН.

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают для перехвата угрозы - говорится в сообщении.

Военные призвали общественность соблюдать все указания Службы тыла.

После запуска из Йемена в нескольких районах Израиля сработала сирена ракетной тревоги. Это произошло в районе Иерусалима, побережья Мертвого моря и в Иудее.

ЦАХАЛ обратился к гражданам, призвав продолжать соблюдать все указания Службы тыла.

В 04:20 Армия обороны Израиля сообщила, что из Йемена были запущены две ракеты, а не одна, как предполагалось ранее. Были предприняты попытки перехвата.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся удары по объектам хуситов, включая порты и судно Galaxy Leader. Это стало ответом на атаки хуситов против Израиля и использование ими гражданской инфраструктуры для террористической деятельности.

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