США прекращают бомбардировки хуситов в Йемене - Трамп
Киев • УНН
По словам президента США, хуситы согласились не прерывать судоходные пути. Оман заявил, что выступил посредником в соглашении между США и хуситами.
Соединенные Штаты Америки прекратят бомбить хуситов в Йемене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По словам главы Белого дома, группировка, поддерживающая Иран, согласилась прекратить прерывать важные судоходные пути на Ближнем Востоке.
В Омане прокомментировали это заявление, заявив, что выступили посредником в соглашении о прекращении огня между хуситами и США.
Усилия привели к заключению соглашения о прекращении огня между двумя сторонами. В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандабском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов
Издание добавляет, что этот шаг знаменует серьезное изменение в политике хуситов, поддерживающих Иран, с начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года.
Напомним
Накануне военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Йемена. Это стало ответом на баллистическую ракетную атаку по аэропорту Бен-Гурион, которую хуситы совершили днем ранее. Взрывы прогремели в столице Йемена - городе Сана.
Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты05.05.25, 02:54 • 34420 просмотров