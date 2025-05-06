Ізраїль завдав авіаударів по Ємену у відповідь на ракетну атаку хуситів
Київ • УНН
У відповідь на атаку аеропорту Бен-Гуріон, Ізраїль завдав ударів по аеропорту Сани та інфраструктурі, що використовується хуситами для транзиту зброї.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удари по території Ємену. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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За даними ізраїльських ЗМІ, удари завдали у відповідь на балістичну ракетну атаку по аеропорту Бен-Гуріон, яку хусити здійснили напередодні. Вибухи пролунали у столиці Ємену - місті Сана.
Внаслідок удару був уражений пасажирський термінал міжнародного аеропорту, а також літаки на злітно-посадкових смугах. У мережі були опубліковані відеокадри удару по єменській столиці.
У Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ-ред.) зазначили, що летовище, так само як і порт Ходейда, використовуються хуситами як місця для транзиту озброєння і бойовиків. Крім цих об'єктів були атаковані великі електростанції та цементний завод "Аль-Імран".
За даними ізраїльської сторони, завод використовувався хуситами для будівництва тунелів та військової інфраструктури.
Нагадаємо
Представники єменського руху "Ансар Аллах" (хусити) оголосили про намір досягти повної повітряної блокади Ізраїлю шляхом ударів по його аеропортах, зокрема міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона.
Водночас, уряд Ізраїлю погодив план з посилення військової операції в Секторі Газа. Планується мобілізація десятків тисяч резервістів.