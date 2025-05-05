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Хусити погрожують повною повітряною блокадою Ізраїлю, атакуючи аеропорти

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Єменські хусити заявили про намір встановити повітряну блокаду Ізраїлю, атакуючи аеропорти, включно з аеропортом Бен-Гуріона. Міжнародні авіакомпанії закликали скасувати рейси.

Хусити погрожують повною повітряною блокадою Ізраїлю, атакуючи аеропорти

Представники єменського руху Ансар Аллах (хусити) оголосили про намір досягти повної повітряної блокади Ізраїлю шляхом ударів по його аеропортах, зокрема міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона. Про це інформує УНН із посиланням на заяву оприлюднену в Telegram-каналі угруповання.

Деталі

У повідомленні хусити закликали міжнародні авіакомпанії негайно скасувати всі рейси до ізраїльських аеропортів з міркувань безпеки пасажирів та екіпажів.

У відповідь на ескалацію Ізраїлю та його рішення розширити агресивні операції проти Гази, Єменські збройні сили оголошують, що вони працюватимуть над встановленням всеохоплюючої повітряної блокади проти ізраїльського ворога, неодноразово атакуючи аеропорти, зокрема аеропорт Лод, відомий в Ізраїлі як аеропорт Бен-Гуріон. Вони закликають усі міжнародні авіакомпанії враховувати зміст цієї заяви з моменту її оголошення та публікації, а також скасувати всі заплановані рейси до аеропортів злочинного ворога, щоб зберегти безпеку своїх літаків 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо, за даними ізраїльської армії, аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві був уражений ракетним обстрілом з Ємену. За даними рятувальної служби "Маген Давид Адом", вісім осіб отримали поранення. Хуситам вперше вдалося завдати ракетного удару по периметру аеропорту у Тель-Авіві. Ізраїльська армія підтвердила факт попадання частин ракети.

Ізраїль готується розширити військову операцію в Газі та мобілізує резервістів04.05.25, 01:08 • 4162 перегляди

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