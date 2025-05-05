Хуситы угрожают полной воздушной блокадой Израиля, атакуя аэропорты

Представители йеменского движения Ансар Аллах (хуситы) объявили о намерении достичь полной воздушной блокады Израиля путем ударов по его аэропортам, в частности международному аэропорту имени Бен-Гуриона. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление, обнародованное в Telegram-канале группировки.

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В сообщении хуситы призвали международные авиакомпании немедленно отменить все рейсы в израильские аэропорты из соображений безопасности пассажиров и экипажей.

В ответ на эскалацию Израиля и его решение расширить агрессивные операции против Газы, Йеменские вооруженные силы объявляют, что они будут работать над установлением всеобъемлющей воздушной блокады против израильского врага, неоднократно атакуя аэропорты, в частности аэропорт Лод, известный в Израиле как аэропорт Бен-Гурион. Они призывают все международные авиакомпании учитывать содержание этого заявления с момента его объявления и публикации, а также отменить все запланированные рейсы в аэропорты преступного врага, чтобы сохранить безопасность своих самолетов - говорится в заметке.

Напомним, по данным израильской армии, аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве был поражен ракетным обстрелом из Йемена. По данным спасательной службы "Маген Давид Адом", восемь человек получили ранения. Хуситам впервые удалось нанести ракетный удар по периметру аэропорта в Тель-Авиве. Израильская армия подтвердила факт попадания частей ракеты.

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