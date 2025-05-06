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Израиль нанес авиаудары по Йемену в ответ на ракетную атаку хуситов

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

В ответ на атаку аэропорта Бен-Гурион, Израиль нанес удары по аэропорту Саны и инфраструктуре, используемой хуситами для транзита оружия.

Израиль нанес авиаудары по Йемену в ответ на ракетную атаку хуситов

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Йемена. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

По данным израильских СМИ, удары нанесли в ответ на баллистическую ракетную атаку по аэропорту Бен-Гурион, которую хуситы совершили накануне. Взрывы прогремели в столице Йемена - городе Сана.

В результате удара был поражен пассажирский терминал международного аэропорта, а также самолеты на взлетно-посадочных полосах. В сети были опубликованы видеокадры удара по йеменской столице.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ-ред.) отметили, что аэродром, так же как и порт Ходейда, используются хуситами как места для транзита вооружения и боевиков. Кроме этих объектов были атакованы крупные электростанции и цементный завод "Аль-Имран".

По данным израильской стороны, завод использовался хуситами для строительства туннелей и военной инфраструктуры.

Напомним

Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) объявили о намерении достичь полной воздушной блокады Израиля путем ударов по его аэропортам, в частности международному аэропорту имени Бен-Гуриона. 

В то же время, правительство Израиля согласовало план по усилению военной операции в Секторе Газа. Планируется мобилизация десятков тысяч резервистов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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