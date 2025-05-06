Израиль нанес авиаудары по Йемену в ответ на ракетную атаку хуситов
Киев • УНН
В ответ на атаку аэропорта Бен-Гурион, Израиль нанес удары по аэропорту Саны и инфраструктуре, используемой хуситами для транзита оружия.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по территории Йемена. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.
Детали
По данным израильских СМИ, удары нанесли в ответ на баллистическую ракетную атаку по аэропорту Бен-Гурион, которую хуситы совершили накануне. Взрывы прогремели в столице Йемена - городе Сана.
В результате удара был поражен пассажирский терминал международного аэропорта, а также самолеты на взлетно-посадочных полосах. В сети были опубликованы видеокадры удара по йеменской столице.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ-ред.) отметили, что аэродром, так же как и порт Ходейда, используются хуситами как места для транзита вооружения и боевиков. Кроме этих объектов были атакованы крупные электростанции и цементный завод "Аль-Имран".
По данным израильской стороны, завод использовался хуситами для строительства туннелей и военной инфраструктуры.
Напомним
Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) объявили о намерении достичь полной воздушной блокады Израиля путем ударов по его аэропортам, в частности международному аэропорту имени Бен-Гуриона.
В то же время, правительство Израиля согласовало план по усилению военной операции в Секторе Газа. Планируется мобилизация десятков тысяч резервистов.