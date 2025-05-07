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Шахед-136

США припиняють бомбардування хуситів у Ємені - Трамп

Київ • УНН

 • 1984 перегляди

За словами президента США, хусити погодились не переривати судноплавні шляхи. Оман заявив, що виступив посередником в угоді між США та хуситами.

США припиняють бомбардування хуситів у Ємені - Трамп

Сполучені Штати Америки припинять бомбити хуситів у Ємені. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Деталі 

За словами глави Білого дому, угруповання, яке підтримує Іран, погодилося припинити переривати важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.

В Омані прокоментували цю заяву, заявивши, що виступили посередником в угоді про припинення вогню між хуситами та США.

Зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден

- йдеться у заяві речника МЗС Оману.

Видання додає, що цей крок знаменує серйозну зміну в політиці хуситів, які підтримують Іран, з початку війни Ізраїлю в Газі в жовтні 2023 року.

Нагадаємо

Напередодні військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по території Ємену. Це стало відповіддю на балістичну ракетну атаку по аеропорту Бен-Гуріон, яку хусити здійснили днем раніше. Вибухи пролунали у столиці Ємену - місті Сана.

Хусити погрожують повною повітряною блокадою Ізраїлю, атакуючи аеропорти05.05.25, 02:54 • 34424 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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