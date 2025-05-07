США припиняють бомбардування хуситів у Ємені - Трамп
Київ • УНН
За словами президента США, хусити погодились не переривати судноплавні шляхи. Оман заявив, що виступив посередником в угоді між США та хуситами.
Сполучені Штати Америки припинять бомбити хуситів у Ємені. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
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За словами глави Білого дому, угруповання, яке підтримує Іран, погодилося припинити переривати важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.
В Омані прокоментували цю заяву, заявивши, що виступили посередником в угоді про припинення вогню між хуситами та США.
Зусилля привели до укладення угоди про припинення вогню між двома сторонами. У майбутньому жодна зі сторін не переслідуватиме іншу, включно з американськими суднами, у Червоному морі та Баб-ель-Мандабській протоці, забезпечуючи свободу судноплавства та безперешкодний рух міжнародних комерційних суден
Видання додає, що цей крок знаменує серйозну зміну в політиці хуситів, які підтримують Іран, з початку війни Ізраїлю в Газі в жовтні 2023 року.
Нагадаємо
Напередодні військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по території Ємену. Це стало відповіддю на балістичну ракетну атаку по аеропорту Бен-Гуріон, яку хусити здійснили днем раніше. Вибухи пролунали у столиці Ємену - місті Сана.
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