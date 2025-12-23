Наймасштабніший обмін в історії війни: сторони конфлікту в Ємені звільнять 2900 полонених

Міжнародно визнаний уряд Ємену та повстанці-хусити досягли історичної домовленості про звільнення 2900 осіб, утримуваних під час 11-річної громадянської війни. Переговори завершилися в столиці Оману – Маскаті. Це буде найбільший одночасний обмін за весь час протистояння, що триває з 2014 року. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Угоду підписали під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір наголосив, що цей крок має стати фундаментом для подальшої стабілізації ситуації в регіоні.

Я високо оцінюю зусилля переговорних груп з обох сторін, яким вдалося досягти порозуміння та укласти цю угоду, яка вирішує гуманітарне питання та посилює зусилля щодо встановлення спокою та зміцнення довіри в Ємені

Повітряний простір Ємену закрили після захоплення сепаратистами території

Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав домовленість "позитивним і значущим кроком", який має на меті виконання зобов’язань за Стокгольмською угодою 2018 року.

Крім громадян Ємену, до списків на звільнення включили іноземців. За словами представників хуситів, додому повернуться семеро громадян Саудівської Аравії та 23 громадяни Судану. Офіс спецпосланника ООН уточнив, що це була вже 10-та зустріч сторін, присвячена питанню ув’язнених.

МКЧХ уже готується до логістичного забезпечення процесу репатріації.

Ми готові та рішуче налаштовані звільнити, перевести та репатріювати утримуваних осіб, щоб люди, розлучені зі своїми сім'ями, могли возз'єднатися безпечним та гідним чином