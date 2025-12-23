Наймасштабніший обмін в історії війни: сторони конфлікту в Ємені звільнять 2900 полонених
Київ • УНН
Уряд Ємену та хусити домовилися про звільнення 2900 полонених, що є найбільшим обміном за 11 років громадянської війни. Угода підписана в Маскаті за підтримки ООН та Червоного Хреста, включає громадян Саудівської Аравії та Судану.
Міжнародно визнаний уряд Ємену та повстанці-хусити досягли історичної домовленості про звільнення 2900 осіб, утримуваних під час 11-річної громадянської війни. Переговори завершилися в столиці Оману – Маскаті. Це буде найбільший одночасний обмін за весь час протистояння, що триває з 2014 року. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Угоду підписали під егідою ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Посол Саудівської Аравії Мохамед аль-Джабір наголосив, що цей крок має стати фундаментом для подальшої стабілізації ситуації в регіоні.
Я високо оцінюю зусилля переговорних груп з обох сторін, яким вдалося досягти порозуміння та укласти цю угоду, яка вирішує гуманітарне питання та посилює зусилля щодо встановлення спокою та зміцнення довіри в Ємені
Спеціальний посланець ООН Ганс Грундберг назвав домовленість "позитивним і значущим кроком", який має на меті виконання зобов’язань за Стокгольмською угодою 2018 року.
Склад груп на обмін
Крім громадян Ємену, до списків на звільнення включили іноземців. За словами представників хуситів, додому повернуться семеро громадян Саудівської Аравії та 23 громадяни Судану. Офіс спецпосланника ООН уточнив, що це була вже 10-та зустріч сторін, присвячена питанню ув’язнених.
МКЧХ уже готується до логістичного забезпечення процесу репатріації.
Ми готові та рішуче налаштовані звільнити, перевести та репатріювати утримуваних осіб, щоб люди, розлучені зі своїми сім'ями, могли возз'єднатися безпечним та гідним чином
Довідково
Громадянська війна в Ємені спричинила одну з найтяжчих гуманітарних катастроф у світі, забравши життя понад 150 000 осіб. Сторони сподіваються, що реалізація цієї угоди дозволить знизити градус напруги в конфлікті, який останніми роками перебував у фазі глухого кута.
