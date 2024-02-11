Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  159933 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  198901 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  174989 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  223759 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  259628 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  216422 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  191142 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  208602 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  206268 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207521 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Война •   •  20012 просмотра
Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

За минувшие сутки на фронте было отражено более 90 вражеских атак, а российско-террористические войска вызвали жертвы среди мирного населения в результате ракетных и авиаударов.

Война •   •  18998 просмотра
В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения

Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" отметил необходимость проведения информационных кампаний, чтобы четко объяснить потенциальным призывникам и обществу реальный процесс и сроки мобилизации.

Общество •   •  19959 просмотра
Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК

На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов

Украинские войска отбили два штурма российских войск на левом берегу Днепра, но понесли потери и отступили, попав под артиллерийский обстрел и атаки беспилотников.

Война •   •  20777 просмотра
На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов

Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков

Около 1100 грузовиков стояли в очередях на двух пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров.

Общество •   •  21751 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков

Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 11 февраля 2024 года потери России составили 395 200 военнослужащих, еще 930 погибших и десятки единиц техники уничтожены за последние сутки.

Война •   •  21903 просмотра
Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники

Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина

56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.

Война •   •  25701 просмотра
Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина

рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области, 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.

Война •   •  27249 просмотра
рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области, 1 погибший и 1 раненый в Херсоне

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.

Война •   •  27450 просмотра
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый

Ночью над Николаевской областью Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уничтожили 18 ударных беспилотников, хотя в результате атаки в городе возник пожар на инфраструктурном объекте и один человек получил ранения.

Война •   •  26543 просмотра
ПВО уничтожило 18 иранских БПЛА над Николаевской областью. Пожар в Николаеве: есть раненый