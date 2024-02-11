Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих в ВСУ
Президент Зеленский уволил двух командующих Вооруженных сил и назначил новых командующих Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны и Сухопутных войск.
Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В течение суток на фронте отражено более 90 атак врага: в результате действий ссс рф снова есть погибшие и раненые среди гражданского населения
За минувшие сутки на фронте было отражено более 90 вражеских атак, а российско-террористические войска вызвали жертвы среди мирного населения в результате ракетных и авиаударов.
Нужно добавить хорошие информационные компании для разъяснений: Командир роты "Ахиллес" о круглосуточной работе ТЦК
Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" отметил необходимость проведения информационных кампаний, чтобы четко объяснить потенциальным призывникам и обществу реальный процесс и сроки мобилизации.
На левобережье Днепра оккупанты понесли потери и отошли после двух штурмов
Украинские войска отбили два штурма российских войск на левом берегу Днепра, но понесли потери и отступили, попав под артиллерийский обстрел и атаки беспилотников.
Блокада на границе с Польшей: в очереди на двух пунктах пропуска около 1,1 тыс. грузовиков
Около 1100 грузовиков стояли в очередях на двух пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров.
Генштаб ВСУ отчитался о военных потерях вс рф за сутки: уничтожено 930 захватчиков и десятки единиц техники
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по состоянию на 11 февраля 2024 года потери России составили 395 200 военнослужащих, еще 930 погибших и десятки единиц техники уничтожены за последние сутки.
Харьковщина под обстрелами рф: в селе Водяное погибла женщина и ранен мужчина
56-летняя женщина погибла и 58-летний мужчина получил ранения в результате обстрела российскими войсками села Водяное в Харьковской области Украины. Кроме того, более 22 населенных пунктов Харьковщины стали объектом артиллерийских и минометных обстрелов оккупантов.
рф поражает Херсонщину: 42 обстрела области, 1 погибший и 1 раненый в Херсоне
За минувшие сутки россияне выпустили 201 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения во время обстрела города Херсон.
На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв
российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.