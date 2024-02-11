Зеленский уволил Наева и назначил новых командующих в ВСУ

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.