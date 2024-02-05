российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев
Киев • УНН
Командующий ОСУВ "Север" подчеркивает, что украинцы должны понимать - государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.
российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. Но украинским бойцам удается проводить противодиверсионные мероприятия. Об этом в эфире телемарафона рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
Детали
Как отметил Наев, что в зоне ответственности Оперативной-стратегической группировки войск "Север" находится более 1800 км государственной границы, из них 850 - граница с Беларусью и более 1000 км - граница с РФ. Он отметил, что враг постоянно пытается прорвать границу вражескими ДРГ на украино-российской границе.
На этих 1000 км враг постоянно, имея целью террористическую деятельность, пытается заводить ДРГ. Наши защитники выполняют задачи стабилизационной операции. Поэтому для того, чтобы оборонять приграничье, конечно, нужно больше войск. Но в настоящее время такая ситуация зеркальная и в РФ. Поэтому ДРГ врага постоянно хотят прощупать нашу линию соприкосновения. Но в ответ наши подразделения совершают такие же действия
Он отметил, что гражданам необходимо понимать, что государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.
Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава сил специальных операций рф, а также ГРУ Генштаба рф. Следует понимать, что это офицерские группы, имеют хорошую подготовку. Их цель действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы в течение 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих. Их главная цель делать вред Украине
Также Наев рассказал, что украинские пограничники, нацгвардейцы, СБУ проводят противодиверсионные мероприятия.
Это разный комплекс задач, которые из каждый перечисленных подразделений проводит в пограничье. Это и противодиверсионные подразделения, это и специальная разведка, это и мониторинг обстановки. Представители сектора безопасности и обороны делают все возможное для того, чтобы не допускать успешности ДРГ противника
Напомним
В субботу, 3 февраля, российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.
российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев
Командующий ОСУВ "Север" подчеркивает, что украинцы должны понимать - государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.
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