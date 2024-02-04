На Сумщині Сили ТРО відбили атаку російської ДРГ, що намагалась прорвати кордон
Київ • УНН
Російська диверсійна група намагалася проникнути на територію України в Сумській області, але була відкинута українськими силами, зазнавши втрат у більш ніж годинному бою.
Вчора, 3 лютого, на Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, було припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України. Бій тривав півтори години, ворог зазнав втрат. Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.
Вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.
Деталі
Він додав, що ДРГ зазнавши втрат, змінили тактику, розділившись на дві групи, одна з яких здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. В цей час групу прикривала своя артилерія.
Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу, куди вже до місця бою прибула українська контрдиверсійна група.
Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону. Низький уклін кожному українському воїну, який стоїть на захисті нашої незалежності й робить все можливе для того, щоб наблизити нашу славетну Перемогу.
Нагадаємо
Речник Державної прикордонної служби повідомляв, що більшість спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп в Україну фіксується на кордоні з росією в Сумській області, також спостерігається певна активність у Харківській області.