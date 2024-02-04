На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  163432 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  258454 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  264019 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  230601 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  229374 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  201048 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  162524 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  163046 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  176325 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171063 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 10:21  •  14418 просмотра

Read in English

Российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.

Вчера, 3 февраля, на Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, была пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины. Бой длился полтора часа, враг понес потери. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

 Вчера в 18:20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил. 

 - сообщил Наев.

Детали

Он добавил, что ДРГ понеся потери, изменили тактику, разделившись на две группы, одна из которых осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. В это время группу прикрывала своя артиллерия.

ImageImage

Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга, куда уже к месту боя прибыла украинская контрдиверсионная группа.

Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы. Низкий поклон каждому украинскому воину, который стоит на защите нашей независимости и делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу славную Победу. 

 - добавил Наев.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы сообщал, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Сумщині Сили ТРО відбили атаку російської ДРГ, що намагалась прорвати кордон
In Sumy region, troops repel an attack by a Russian subversive reconnaissance group trying to break through the border
Новости по теме

На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

Российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.

Война •   •  14418 просмотра
На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов

Пограничники Стальной пограничной наступательной бригады с помощью беспилотников уничтожили российский блиндаж и автомобиль, о чем свидетельствует видео, обнародованное Государственной пограничной службой.

Война •   •  14826 просмотра
"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов

"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев

Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении, и уже отдали более 600 000 голосов, поскольку голосование продолжается из-за предыдущих проблем с приложением.

Культура •   •  12700 просмотра
"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев

Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

Россияне пытаются найти более безопасные места для запуска ракет после того, как украинский удар по аэродрому Бельбек в Крыму уничтожил самолеты и командный пункт.

Война •   •  19427 просмотра
Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"

Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.

Война •   •  19915 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки

Украинские военные не подтверждают сообщения о гибели российского генерала во время удара по аэродрому Бельбек в Крыму.

Война •   •  20069 просмотра
Удар по аэродрому "Бельбек": в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала Татаренко во время атаки

Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters

Как накладные ресницы из Северной Кореи помогают финансировать ее режим через Китай. Миллионы долларов от продажи северокорейских накладных ресниц, продаваемых в косметических магазинах по всему миру как "сделано в Китае", помогли Северной Корее возобновить экспорт в прошлом году, согласно расследованию агентства Reuters.

Экономика •   •  21651 просмотра
Под маркировкой "made in China": как накладные ресницы помогают Ким Чен Ыну получать деньги Запада - Reuters

"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение

Приложение "Дія" в Украине имеет проблемы с голосованием за победителя Евровидения и отображением документов, которые начались вчера.

Общество •   •  19761 просмотра
"Дія" снова "зависла": украинцы положили приложение активным голосованием за победителя в Нацотборе на Евровидение

Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.

Война •   •  25296 просмотра
Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов

Ночью враг обстрелял из минометов населенный пункт в Сумской области, зафиксировав 4 взрыва, но обошлось без жертв и разрушений.

Война •   •  25524 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов