На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу

Вчера, 3 февраля, на Сумском направлении бойцами Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону, была пресечена очередная попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины. Бой длился полтора часа, враг понес потери. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.

Вчера в 18:20 на подступах к Глуховской громаде бойцами одного из опорных пунктов было замечено движение вооруженной группы в составе десяти человек. Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил. - сообщил Наев.

Детали

Он добавил, что ДРГ понеся потери, изменили тактику, разделившись на две группы, одна из которых осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых. В это время группу прикрывала своя артиллерия.

Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга, куда уже к месту боя прибыла украинская контрдиверсионная группа.

Победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря умелым действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы. Низкий поклон каждому украинскому воину, который стоит на защите нашей независимости и делает все возможное для того, чтобы приблизить нашу славную Победу. - добавил Наев.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы сообщал, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.