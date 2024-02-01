Демченко розповів, через які області ворожі ДРГ найбільше намагаються зайти в Україну

Як і раніше найбільше спроб проникнення російських ДРГ фіксують на кордоні з росією у Сумській області. Активність також залишається й по напрямку Харківщини.

Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання, чи фіксувалися нові спроби проникнення ДРГ на територію України, Демченко відповів:

Такі спроби залишаються. На кордоні з країною агресором найбільше, як і раніше ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ по напрямку Сумщини. Активність також залишається й по напрямку Харківщини, але наші воїни, підрозділи Державної прикордонної служби й інших складових Сил оборони, які посилюють ці напрямки, роблять все можливе для того, щоб завчасно викривати такі групи, й наносити по ним удар для того, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, відігнати за лінію кордону