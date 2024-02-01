Демченко розповів, через які області ворожі ДРГ найбільше намагаються зайти в Україну
Київ • УНН
Речник Державної прикордонної служби повідомив, що більшість спроб проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп в Україну фіксується на кордоні з Росією в Сумській області, також спостерігається певна активність у Харківській області.
Як і раніше найбільше спроб проникнення російських ДРГ фіксують на кордоні з росією у Сумській області. Активність також залишається й по напрямку Харківщини.
Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, чи фіксувалися нові спроби проникнення ДРГ на територію України, Демченко відповів:
Такі спроби залишаються. На кордоні з країною агресором найбільше, як і раніше ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ по напрямку Сумщини. Активність також залишається й по напрямку Харківщини, але наші воїни, підрозділи Державної прикордонної служби й інших складових Сил оборони, які посилюють ці напрямки, роблять все можливе для того, щоб завчасно викривати такі групи, й наносити по ним удар для того, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, відігнати за лінію кордону
Демченко зазначив, що програма максимум – це знищувати ворожі ДРГ.
Можу зазначити, що також використовуються технічні засоби контролю за місцевістю, і безпілотні літальні апарати, які моніторять прикордоння. Також є протидиверсійні резерви, які відразу направляються на місце, коли викриваються ворожі ДРГ
Доповнення
Раніше Демченко повідомляв, що на північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина.
27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла двох цивільних на Сумщині.