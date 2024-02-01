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Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:07  •  26258 просмотра

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Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.

По-прежнему больше всего попыток проникновения российских ДРГ фиксируют на границе с Россией в Сумской области. Активность также остается и по направлению Харьковщины.

Об этом представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.  

Детали

На вопрос, фиксировались ли новые попытки проникновения ДРГ на территорию Украины, Демченко ответил: 

Такие попытки остаются. На границе со страной агрессором больше всего, как и раньше мы фиксируем попытки захода российских ДРГ по направлению Сумщины. Активность также остается и по направлению Харьковщины, но наши воины, подразделения Государственной пограничной службы и других составляющих Сил обороны, которые усиливают эти направления, делают все возможное для того, чтобы заблаговременно разоблачать такие группы, и наносить по ним удар для того, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, отогнать за линию границы

- сказал он.

Демченко отметил, что программа максимум - это  уничтожать вражеские ДРГ.

Могу отметить, что также используются технические средства контроля за местностью, и беспилотные летательные аппараты, которые мониторят приграничье. Также есть противодиверсионные резервы, которые сразу направляются на место, когда разоблачаются вражеские ДРГ

- сказал Демченко. 

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что на северных границах с РФ пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина.

 27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
sumyСумы
kharkivХарьков
Демченко розповів, через які області ворожі ДРГ найбільше намагаються зайти в Україну
Demchenko told which regions hostile subversive groups are trying to enter Ukraine the most
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Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.

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