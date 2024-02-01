Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину
Киев • УНН
Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.
По-прежнему больше всего попыток проникновения российских ДРГ фиксируют на границе с Россией в Сумской области. Активность также остается и по направлению Харьковщины.
Об этом представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, фиксировались ли новые попытки проникновения ДРГ на территорию Украины, Демченко ответил:
Такие попытки остаются. На границе со страной агрессором больше всего, как и раньше мы фиксируем попытки захода российских ДРГ по направлению Сумщины. Активность также остается и по направлению Харьковщины, но наши воины, подразделения Государственной пограничной службы и других составляющих Сил обороны, которые усиливают эти направления, делают все возможное для того, чтобы заблаговременно разоблачать такие группы, и наносить по ним удар для того, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, отогнать за линию границы
Демченко отметил, что программа максимум - это уничтожать вражеские ДРГ.
Могу отметить, что также используются технические средства контроля за местностью, и беспилотные летательные аппараты, которые мониторят приграничье. Также есть противодиверсионные резервы, которые сразу направляются на место, когда разоблачаются вражеские ДРГ
Дополнение
Ранее Демченко сообщал, что на северных границах с РФ пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина.
27 января российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух гражданских на Сумщине.
Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину
Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.
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