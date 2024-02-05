російські ДРГ постійно намагаються прорвати кордон України, діючи через Сумську, Чернігівську та Харківську область - Наєв

російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон України, діючи у прикордонні Сумської, Чернігівської та у Богодухівському районі Харківської області. Але українським бійцям вдається проводити протидиверсійні заходи. Про це в ефірі телемарафону розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

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Як зазначив Наєв, що у зоні відповідальності Оперативного-стратегічного угруповання військ "Північ" перебуває понад 1800 км державного кордону, з них 850 - кордон з білоруссю та понад 1000 км - кордон з рф. Він наголосив, що ворог постійно намагається прорвати кордон ворожими ДРГ на україно-російському кордоні.

На цих 1000 км ворог постійно, маючи за мету терористичну діяльність, намагається заводити ДРГ. Наші оборонці виконують завдання стабілізаційної операції. Тож для того, щоб обороняти прикордоння, звісно, потрібно більше військ. Але на даний час така ситуація дзеркальна і у рф. Тож ДРГ ворога постійно хочуть прощупати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії - сказав Наєв.

Він наголосив, що громадянам необхідно розуміти, що державний кордон у Сумській, Чернігівській та Богодухівському районі Харківської області - це лінія бойового зіткнення.

Склад ДРГ 10-12 людей. Всі ці ДРГ зі складу сил спеціальних операцій рф, а також ГРУ Генштабу рф. Слід розуміти, що це офіцерські групи, мають добру підготовку. Їх мета діяти лише у прикордонні. Це невелика зона, декілька кілометрів уздовж державного кордону протягом 1000 км. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців. Їх головна мета робити шкоду Україні - додає командувач.

Також Наєв розповів, що українські прикордонники, нацгвардійці, СБУ проводять протидиверсійні заходи.

Це різний комплекс завдань, які з кожен перелічених підрозділів проводить у прикордонні. Це і протидиверсійні підрозділи, це і спеціальна розвідка, це і моніторинг обстановки. Представники сектору безпеки та оборони роблять все можливе для того, щоб не допускати успішності ДРГ противника - додає командувач ОСУВ “Північ”.

Нагадаємо

У суботу, 3 лютого, російська диверсійна група намагалася проникнути на територію України в Сумській області, але була відкинута українськими силами, зазнавши втрат у більш ніж годинному бою.