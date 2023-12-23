Появилось видео учений украинских военных на границе с Беларусью

На белорусской границе ситуация может измениться в любой момент, поэтому военные регулярно тренируются, чтобы отразить возможную атаку врага. Об этом сообщил командующий Сил обороны Украины Сергей Наев, передает УНН.

Полоса препятствий, штурм помещений и опорных пунктов, оказание первичной домедицинской помощи и эвакуация раненых - таков типичный комплекс мероприятий боевой подготовки в подразделениях, несущих службу в Северной операционной зоне написал командующий.

Он отметил, что сейчас на белорусском пограничье спокойно, но для военных это не повод расслабляться.

На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев