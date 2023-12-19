На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев
Украинские моряки создали новые мобильные огневые группы в Северной оперативной зоне, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Армия рф обстреляла Очаков на Николаевщине: повреждены здания в рекреационной зоне побережья
Российские войска обстреляли украинский город Очаков в Николаевской области, повредив рекреационную прибрежную зону, но без жертв, сообщил Виталий Ким.
Хмельницкая область: во время ночной атаки дронов рф пострадавших среди гражданских не зафиксировано
В Хмельницкой области украинские силы сбили два российских беспилотника "шахед"; никто из гражданских лиц и объектов инфраструктуры не пострадал.
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
В абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса по блокировке налоговых накладных.
Оккупанты за сутки ударили по Запорожской области более 80 раз, выпустили 9 беспилотников: есть повреждения
Российские войска атаковали Запорожскую область 84 раза за сутки, включая 9 ударов с беспилотников, обошлось без жертв.
Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский
Украинские войска обороняются от российского наступления на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, успешно удерживая позиции и нанося противнику значительные потери.
Враг под вечер ударил по Купянску, есть раненый
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области, ранен один мужчина в Купянске; его состояние средней тяжести.
По Херсонской области россияне выпустили 495 снарядов, есть жертва
Российские войска совершили 79 обстрелов Херсонской области, в результате чего погиб один человек.
Войска рф ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские войска атаковали Никополь из тяжелой артиллерии ночью, но обошлось без жертв, после чего сообщалось о затишье.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 348 тысяч
По данным Генерального штаба Украины, российские войска понесли около 348 300 потерь и потеряли 5 798 танков, а также тысячи единиц другой военной техники в Украине.