На севере созданы новые мобильные огневые группы, которые защищают небо Украины не только на суше, но и на воде - Наев

В Северной операционной зоне военные моряки образовали новые мобильные огневые группы, которые защищают украинское небо не только на суше, но и на воде, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Детали

По словам Наева, военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство. Командующий Объединенных сил подчеркнул, что лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности.

В результате этих действий образовались новые мобильные огневые группы, которые защищают украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде - сообщил Наев в Telegram.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.