Большой прорыв россиян маловероятен - британская разведка
Киев • УНН
Украина укрепляет свою оборону, а британская разведка сообщает, что крупный российский прорыв маловероятен из-за застоя на фронте и мелкомасштабных российских наступательных операций.
Украина приложила активные усилия по усилению своих оборонительных позиций, рф продолжает локальные наступления, однако большой российский прорыв маловероятен, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.
Детали
В разведке отмечают, что ВСУ переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта.
В ответ на призывы президента Владимира Зеленского с конца ноября 2023 года ускорить фортификацию в ключевых секторах Украина приложила активные усилия по усилению своих укреплений.
В рамках одного из проектов Украина работает над укреплением обороны вдоль границы с беларусью с помощью "зубов дракона", металлической брони и противотанковых рвов.
россия продолжает локальные наступления в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем
Напомним,
Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что украинские военные укрепляют позиции первой и второй полосы обороны на наиболее опасных направлениях на севере.
путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины 19 декабрь 2023, 12:02 • 27421 просмотр
Большой прорыв россиян маловероятен - британская разведка
Украина укрепляет свою оборону, а британская разведка сообщает, что крупный российский прорыв маловероятен из-за застоя на фронте и мелкомасштабных российских наступательных операций.
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