Большой прорыв россиян маловероятен - британская разведка

Украина приложила активные усилия по усилению своих оборонительных позиций, рф продолжает локальные наступления, однако большой российский прорыв маловероятен, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

В разведке отмечают, что ВСУ переходят к более оборонительной позиции на большей части линии фронта.

В ответ на призывы президента Владимира Зеленского с конца ноября 2023 года ускорить фортификацию в ключевых секторах Украина приложила активные усилия по усилению своих укреплений.

В рамках одного из проектов Украина работает над укреплением обороны вдоль границы с беларусью с помощью "зубов дракона", металлической брони и противотанковых рвов.

россия продолжает локальные наступления в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. Большой российский прорыв маловероятен, и в целом фронт характеризуется застоем - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним,

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что украинские военные укрепляют позиции первой и второй полосы обороны на наиболее опасных направлениях на севере.

путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины