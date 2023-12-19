путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины
путин утверждает, что россия не откажется от своих целей в Украине, и отмечает проблемы с системами военной связи, критикуя при этом западные поставки вооружений в Украину.
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи
В Черкассах презентовали уникальный сборник произведений Симоненко, куда вошли ранее не опубликованные рукописи.
Hyundai Motor продает завод в санкт-петербурге российской компании за 100 долларов
Hyundai Motor продает свой завод в санкт-петербурге российской компании "Арт-Финанс" за символические $100.
В Винницкой области несколько районов обесточены из-за аварии на Ладыжинской ТЭС - облэнерго
Авария на Ладыжинской ТЭС ДТЭК вызвала обесточивание нескольких районов Винницкой области, но это не связано с вражескими обстрелами. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба
Украинские пограничники на Запорожье успешно отбили атаку беспилотников с помощью противодронных ружей, нейтрализовав несколько вражеских дронов.
Забастовка перевозчиков: на границе с Польшей в очереди более 3 тысяч грузовиков - спикер ГПСУ
Более 3 000 грузовиков застряли на украинско-польской границе, поскольку протестующие заблокировали четыре пункта пропуска, а движение лишь частично разрешено на "Дорогуск-Ягодин".
россия потеряла почти 90% регулярной армии и живет в долг перед КНДР: Подоляк об успехах Украины на фронте
Украина успешно уничтожила большую часть российских регулярных и элитных войск, что противоречит сообщениям СМИ о неудачном украинском наступлении, заявляет Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента.
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
Нина Южанина, украинский законодатель, указывает, что продажа имущества ликвидируемого банка, после расчетов со всеми кредиторами, не нужна, это обременяет ФГВФЛ.
Эрдоган заявил, что поговорит с путиным о возобновлении "зерновой сделки" - СМИ
Эрдоган планирует обсудить с путиным возрождение Черноморской зерновой инициативы.
Замглавы Нацполиции Тишлек подал заявление на увольнение, рапорт уже приняли
Дмитрий Тишлек уволился с должности заместителя главы Нацполиции.