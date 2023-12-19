путин заявил, что россия не откажется от своих целей в войне против Украины

россия не планирует отказываться от своих целей так называемой спецоперации в Украине. Об этом во время выступления на коллегии минобороны рф заявил российский президент владимир путин, передает УНН.

Детали

Запад от своей стратегии сдерживания россии не отказывается и от своих агрессивных целей в Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО отказываться не собираемся - заявил Путин.

Он также рассказал, что проблемой для российской армии является является система связи, которую, по его словам, надо "серьезно перестраивать".

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Кроме того, диктатор подчеркнул, что россияне должны "на порядок эффективнее" применять средства ведения разведки, целеуказания и ведения контрбатарейной борьбы.

Дополнение

российский диктатор также пожаловался, что международные партнеры продолжают поставлять Украине вооружение и в очередной раз обвинил Запад в "гибридной войне против рф". В то же время он заверил, что поставки в российскую армию за год увеличились втрое.

Напомним,

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.