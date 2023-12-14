путин назвал войну в Украине "гражданской"
Киев • УНН
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
Президент рф владимир путин продолжил продвигать нарративы о "братских народах" и том, что в Украине сейчас идет "гражданская война". Об этом сказал владимир путин во время прямой линии, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос журналистов о возможности нормализации отношений со странами Европы, Путин заявил, что это зависит не только от России.
Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались задвинуть куда-то на второй, третий план пренебрегая нашими интересами
путин продолжил продвигать нарративы о "государственном перевороте в Украине" в 2014 году. Также назвал войну в Украине трагедией и назвал россиян и украинцев - единым народом, а сейчас, по его словам, происходит подобие "гражданской войны".
То, что происходит сейчас, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разные стороны. Но в значительной степени они даже здесь ни при чем
российский диктатор также назвал украинские города на юге и востоке российскими, к которым Украина не имеет отношения, а также что эти земли Украине подарил ленин при формировании СССР.
Также он снова сказал, что Революцию достоинства, которую путин называет "государственным переворотом", организовали американцы.
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.
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путин назвал войну в Украине "гражданской"
Путин заявил, что война России в Украине закончится, когда будут достигнуты цели денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины - цели, которые остаются неизменными.
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