На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

Вооруженные силы Украины вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия. Также удалось улучшить тактическое положение на двух критических направлениях. Об этом сообщил командир тактической группы на одном из направлений в Донецкой области генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях

Он также добавил, что за два месяца подразделениями группы уничтожено около 9500 военнослужащих противника, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники (бронеавтомобили, джипы, мотоциклы, багги, квадроциклы).

Наев также пояснил, что около 70% потерь российские захватчики понесли в результате ударов БПЛА. За счет финансовой помощи постоянных партнеров Силам обороны было передано 3433 беспилотника в подчиненные бригады (отдельно от тех, что предоставлены государством или волонтерами). Используются БПЛА разного типа: "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro", "Autel MAX 4T".

Противник продолжает попытки прорыва. Растет количество штурмовых действий, привлекается больше техники и живой силы. Во время последнего массированного наступления на направлениях Веселое — Скудное враг задействовал 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей. Техника двигалась в четырех колоннах, заполненных десантом