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The Guardian

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На Донеччині ЗСУ повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія - Наєв

Київ • УНН

 • 13558 перегляди

ЗСУ повернули під контроль Дніпроенергію, зменшили втрати на 20% та покращили тактичне положення на двох напрямках. Також знищено близько 9500 окупантів та багато ворожої техніки.

На Донеччині ЗСУ повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія - Наєв

Збройні сили України повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія. Також вдалося покращити тактичне положення на двох критичних напрямках. Про це повідомив командир тактичної групи на одному з напрямків на Донеччині генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також покращити тактичне положення на двох критичних напрямках

- повідомив Наєв.

Він також додав, що за два місяці підрозділами групи знищено близько 9500 військовослужбовців противника, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Наєв також пояснив, що близько 70% втрат російські загарбники зазнали внаслідок ударів БпЛА. За рахунок фінансової допомоги постійних партнерів Силам оборони було передано 3433 безпілотники в підпорядковані бригади (окремо від тих, що надані державою чи волонтерами). Використовуються БпЛА різного типу: "Генерал Черешня", "Baton", "Тінь", "Vyriy Pro", "Mavic 3 Pro", "Autel MAX 4T".

Противник продовжує спроби прориву. Зростає кількість штурмових дій, залучається більше техніки та живої сили. Під час останнього масованого наступу на напрямках Веселе — Скудне ворог задіяв 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів. Техніка рухалась у чотирьох колонах, заповнених десантом

- розповів Наєв.

Генерал-лейтенант зазначив, що колони були виявлені аеророзвідкою ще на підходах. У результаті завдання вогневого ураження та роботи БпЛА було знищено понад 100 загарбників, чотири танки, дев'ять бойових броньованих машин, три бронеавтомобілі.

Доповнення

Речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська.

Павло Зінченко

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