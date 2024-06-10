ISW: дозвіл США бити по рф скоротив "недоторканну територію" рф максимум на 16%
Київ • УНН
У звіті ISW йдеться, що зміна політики США, яка дозволила Україні наносити удари по деяких російських військових об'єктах на невеликій частині російської території, скоротила "недоторканну територію" рф максимум на 16%, в той час як росія забезпечує щонайменше 84% наземного захисту.
За оцінками Інституту вивчення війни (ISW) дозвіл США завдавати ударів по території росії скоротив територію наземного захисту рф максимум на 16%, повідомляє УНН із посиланням на звіт ISW.
Обмежена зміна політики адміністрації Байдена, що дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по деяких російських військових об'єктах у невеликому районі на російській території, скоротила розмір наземного безпечного сховища росії максимум на 16 відсотків
Як зазначає ISW, політика США дозволяє рф зберігати ще щонайменше 84% наземного захисту. Як і раніше, захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу росії, і забороняє Україні використовувати ATACMS у будь-якій точці росії.
В ISW припускають, що Україна може вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності РСЗВ у бєлгородській, курській та брянській областях. Втім додають, що не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл.
Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території рф за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, втім географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківщиною.
Заяви американських чиновників також вказують на те, що українські сили можуть бути обмежені в нанесенні ударів по російських військових об'єктах, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні.
Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону 31.05.24, 16:50 • 25152 перегляди