По оценкам Института изучения войны (ISW) разрешение США наносить удары по территории россии сократило территорию наземной защиты рф максимум на 16%, сообщает УНН со ссылкой на отчет ISW.

Ограниченное изменение политики администрации Байдена, позволившее Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по некоторым российским военным объектам в небольшом районе на российской территории, сократило размер наземного безопасного хранилища россии максимум на 16 процентов - говорится в отчете аналитиков.

Как отмечает ISW, политика США позволяет рф сохранять еще не менее 84% наземной защиты. По-прежнему защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубокого тыла россии, и запрещает Украине использовать ATACMS в любой точке рф.

В ISW предполагают, что Украина может поражать все легитимные военные цели в пределах досягаемости РСЗО в белгородской, курской и брянской областях. Впрочем, не факт, что Силы обороны имеют на это разрешение.

Высокопоставленные чиновники США разрешили Украине наносить удары по территории рф с помощью РСЗО для контрбатарейного огня, впрочем географически ограничили такие атаки районом границы с Харьковщиной.

Заявления американских чиновников также указывают на то, что украинские силы могут быть ограничены в нанесении ударов по российским военным объектам, которые не принимают активного участия в наземных атаках и ударах по Украине.

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