Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы
Киев • УНН
Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на российской стороне границы в целях самообороны от агрессии рф.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской стороне границы. Об этом он заявил 31 мая во время пресс конференции в Праге, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".
В течение последних нескольких недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включительно по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это-право к президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью
Контекст
Politico сообщило в четверг, что администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы
В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны
Членство в НАТО будет самой высокой гарантией безопасности Украины - Столтенберг
Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot
Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума
Правительство упростило охрану культурных памятников: что известно
Саммит мира: президент Финляндии и премьер Дании подтвердили Зеленскому свое участие
День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области
Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО по Украине
Популярные
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы
Байден одобрил использование Украиной американского оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на российской стороне границы в целях самообороны от агрессии рф.
В МИД Грузии заявили послу Литвы об грубом вмешательстве Вильнюса в дела страны
Посол Литвы в Тбилиси был вызван в МИД Грузии в связи с "грубым вмешательством Вильнюса во внутренние дела" в связи с критикой Литвы принятия Грузией закона об иноагентах и участием министра иностранных дел Литвы в акциях протеста против документа.
Членство в НАТО будет самой высокой гарантией безопасности Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО станет высшей гарантией ее безопасности и обеспечит прочный мир и стабильность, необходимые для восстановления.
Работа по обмену пленными будет продолжаться - Юсов
Украина несмотря на давление и манипуляции продолжает длительную работу по подготовке обменов военнопленными.
Германия передаст Украине еще одну систему Patriot
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и предоставит дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро.
Гривна продолжает падение: НБУ в очередной раз повысил курс доллара до исторического максимума
Национальный банк Украины снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума-курс на 3 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5373 грн за 1 доллар.
Правительство упростило охрану культурных памятников: что известно
Правительство упростило процедуру заключения охранных договоров для лучшего сохранения культурного наследия, ввело новые формы для вновь открывшихся объектов, усовершенствовало формы для различных типов памятников, перевело утверждение в электронную форму и определило органы для заключения контрактов.
Саммит мира: президент Финляндии и премьер Дании подтвердили Зеленскому свое участие
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министра Дании Метте Фредериксен подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Стокгольме.
День с семьей и в кругу собратьев: ветераны о ментальном восстановлении и "Родинну колиску захисника" в Черкасской области
Военнослужащие, ветераны и члены их семей посетили мероприятие "Родинна колиска захисника" в селе Мельники Черкасской области, чтобы восстановиться, отдохнуть и пообщаться, участвуя в таких мероприятиях, как выпечка хлеба, лепка кувшинов и изготовление кукол-мотанок.
Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО по Украине
Министры иностранных дел стран НАТО добились значительного прогресса в вопросах усиления координирующей роли НАТО в предоставлении оборудования и обучения для Украины, многолетних финансовых обязательств от союзников по НАТО для поддержки Украины и обсуждении пути Украины к членству в НАТО.