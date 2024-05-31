Блинкен: Байден одобрил использование оружия от США для ударов по целям рф на российской стороне границы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской стороне границы. Об этом он заявил 31 мая во время пресс конференции в Праге, передает УНН со ссылкой на "Радио свобода".

В течение последних нескольких недель Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включительно по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это-право к президенту, и, как вы слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью - заявил Блинкен.

Контекст

Politico сообщило в четверг, что администрация Байдена тайно разрешила Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории рф, граничащей с Харьковской областью в целях самообороны от вражеских атак.