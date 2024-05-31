Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону
Київ • УНН
Байден схвалив використання Україною американської зброї для нанесення ударів по російських військових об'єктах на російській стороні кордону з метою самооборони від агресії рф.
Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об’єктах на російському боці кордону. Про це він заявив 31 травня під час пресконференції в Празі, передає УНН із посиланням на "Радіо свобода".
Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою
Контекст
Politico повідомило в четвер, що Адміністрація Байдена таємно дозволила Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території рф, що межує з Харківською областю з метою самооборони від ворожих атак.