19 серпня, 12:26 • 44312 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 71647 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 68094 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 67281 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 42813 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 30986 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 96229 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 72718 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86159 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103655 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 71633 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 68084 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 52697 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 67274 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 57206 перегляди
Реклама
УНН Lite
На фронті відбулося 121 боєзіткнення: третина на Покровському напрямку -Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

На фронті відбулося 121 бойове зіткнення, з них 40 на Покровському напрямку. Ворог здійснив ракетні та авіаційні удари, застосував дрони-камікадзе та обстріли.

На фронті відбулося 121 боєзіткнення: третина на Покровському напрямку -Генштаб

Станом на 22:00 19 серпня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, 40 з яких на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Російські загарбники завдали трьох ракетних ударів застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 175 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог тричі атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районах Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 18 штурмів противника у районах населених пунктів у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя й Григорівки; ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 40 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 139 окупантів, 85 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, 27 безпілотних літальних апаратів та вісім одиниць автомобільної техніки; також пошкоджено артилерійську систему, два автомобілі та дев’ять укриттів для особового складу противника

- додали у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках штурмових дій ворога не зафіксовано.

Над Україною знешкоджено 230 з 270 дронів та 6 з 10 російських ракет19.08.25, 09:19 • 3140 переглядiв

Ольга Розгон

