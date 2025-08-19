Над Україною знешкоджено 230 з 270 дронів та 6 з 10 російських ракет

росія вночі запустила по Україні 270 дронів та 10 ракет, з яких 5 - балістичні, збито або приглушено 230 безпілотників та 6 ракет, у тому числі 2 балістичні, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 19 серпня (із 20.00 18 серпня) ворог атакував 280-ма засобами повітряного нападу: 270 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, рф; 5 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької обл. рф, ТОТ Криму; 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: 230 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 2 балістичні ракети Іскандер-М; 4 крилаті ракети Х-101. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 3 локаціях