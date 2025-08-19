Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла

У Полтавській області вночі російські війська атакували Кременчуцький та Лубенський райони, є влучання, постраждали адміністративні будівлі енергетичних підприємств, 1590 споживачів залишилися без світла, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору - написав Когут.

З його слів, у Лубенському районі "внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів".

Підрозділи ДСНС та енергетики, за його словами, працюють над подоланням наслідків атаки.

"На щастя, обійшлося без жертв", - наголосив Когут.

