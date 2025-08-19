$41.340.11
18 серпня, 19:57 • 20691 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 41515 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 27976 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 24013 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 33671 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 81816 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49591 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 79845 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48159 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 135596 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Вночі ворог атакував Полтавщину, спричинивши влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі енергетичних підприємств, 1590 абонентів залишилися без світла.

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла

У Полтавській області вночі російські війська атакували Кременчуцький та Лубенський райони, є влучання, постраждали адміністративні будівлі енергетичних підприємств, 1590 споживачів залишилися без світла, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору

- написав Когут.

З його слів, у Лубенському районі "внаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів".

Підрозділи ДСНС та енергетики, за його словами, працюють над подоланням наслідків атаки.

"На щастя, обійшлося без жертв", - наголосив Когут.

