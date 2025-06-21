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росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі: поранено людину

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Вночі 21 червня 2025 року Полтавщина зазнала масованої комбінованої атаки. У Кременчуцькому районі зафіксовані влучання в енергетичну інфраструктуру, одна людина отримала травми середньої тяжкості.

росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі: поранено людину

У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Одна людина отримала травми середньої тяжкості. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут, передає УНН.

Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО

- йдеться у дописі чиновника.

За словами очільника Полтавської ОВА, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

"Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості", - додав він.

Нагадаємо

Вночі 15 червня росія здійснила масовану атаку на Полтавську область, Кременчук. Зафіксовані влучання в енергетичну та сільськогосподарську інфраструктуру, пошкодження будинків.  

Президент Володимир Зеленський назвав удар Росії по енергетичній інфраструктурі в Кременчуку на Полтавщині плювком в усі намагання міжнародної спільноти зупинити війну. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Полтавська область
Володимир Зеленський
Кременчук
Tesla
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