россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе: ранен человек

Ночью 21 июня 2025 года Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке. В Кременчугском районе зафиксированы попадания в энергетическую инфраструктуру, один человек получил травмы средней тяжести.

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Один человек получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут, передает УНН. Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО - говорится в сообщении чиновника. По словам главы Полтавской ОВА, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. "Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней степени тяжести", - добавил он. Напомним В ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов. Президент Владимир Зеленский назвал удар России по энергетической инфраструктуре в Кременчуге на Полтавщине плевком в все попытки международного сообщества остановить войну.