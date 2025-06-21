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россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе: ранен человек

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Ночью 21 июня 2025 года Полтавщина подверглась массированной комбинированной атаке. В Кременчугском районе зафиксированы попадания в энергетическую инфраструктуру, один человек получил травмы средней тяжести.

россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе: ранен человек

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Один человек получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут, передает УНН.

Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО

- говорится в сообщении чиновника.

По словам главы Полтавской ОВА, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

"Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней степени тяжести", - добавил он.

Напомним

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Полтавскую область, Кременчуг. Зафиксированы попадания в энергетическую и сельскохозяйственную инфраструктуру, повреждения домов.  

Президент Владимир Зеленский назвал удар России по энергетической инфраструктуре в Кременчуге на Полтавщине плевком в все попытки международного сообщества остановить войну. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Полтавская область
Владимир Зеленский
Кременчуг
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