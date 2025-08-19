Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Полтавщину, вызвав попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания энергетических предприятий, 1590 абонентов остались без света.
В Полтавской области ночью российские войска атаковали Кременчугский и Лубенский районы, есть попадания, пострадали административные здания энергетических предприятий, 1590 потребителей остались без света, сообщил вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут во вторник в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора
По его словам, в Лубенском районе "в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов".
Подразделения ГСЧС и энергетики, по его словам, работают над преодолением последствий атаки.
"К счастью, обошлось без жертв", - подчеркнул Когут.
россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе: ранен человек21.06.25, 09:02 • 3541 просмотр