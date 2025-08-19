Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света

В Полтавской области ночью российские войска атаковали Кременчугский и Лубенский районы, есть попадания, пострадали административные здания энергетических предприятий, 1590 потребителей остались без света, сообщил вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора - написал Когут.

По его словам, в Лубенском районе "в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов".

Подразделения ГСЧС и энергетики, по его словам, работают над преодолением последствий атаки.

"К счастью, обошлось без жертв", - подчеркнул Когут.

