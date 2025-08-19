Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света

$41.340.11
48.310.13
18 августа, 19:57 • 20593 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 41324 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 27889 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 23921 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 33596 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 81701 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49550 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 79759 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48152 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 135539 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Через неделю-две, возможно, мы закончим эту войну. Две стороны желают заключить соглашение - Трамп
Шок для пропаганды РФ: «капитуляции» Украины не произошло и не произойдет – ЦПД
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 81708 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 79766 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 135543 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Нефть
Фокс Ньюс
Financial Times
Бильд
Беспилотный летательный аппарат

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Ночью враг атаковал Полтавщину, вызвав попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания энергетических предприятий, 1590 абонентов остались без света.

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света

В Полтавской области ночью российские войска атаковали Кременчугский и Лубенский районы, есть попадания, пострадали административные здания энергетических предприятий, 1590 потребителей остались без света, сообщил вр.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут во вторник в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью враг массированно атаковал Полтавщину. Зафиксированы попадания и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора

- написал Когут.

По его словам, в Лубенском районе "в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов".

Подразделения ГСЧС и энергетики, по его словам, работают над преодолением последствий атаки.

"К счастью, обошлось без жертв", - подчеркнул Когут.

россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе: ранен человек21.06.25, 09:02 • 3541 просмотр

Юлия Шрамко

Война
Укргидроэнерго
Полтавская область
Управление чрезвычайными ситуациями
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чухуев
Сокол 9
Кременчуг
Николаев