Над Украиной обезврежено 230 из 270 дронов и 6 из 10 российских ракет

россия ночью запустила по Украине 270 дронов и 10 ракет, из которых 5 - баллистические, сбито или подавлено 230 беспилотников и 6 ракет, в том числе 2 баллистические, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 августа (с 20.00 18 августа) враг атаковал 280-ю средствами воздушного нападения: 270 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, рф; 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской, Воронежской обл. рф, ВОТ Крыма; 5 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 236 воздушных целей: 230 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М; 4 крылатые ракеты Х-101. Зафиксировано попадание 4 ракет и 40 БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях