19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 74176 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 70441 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 69483 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 43951 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 31591 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 96604 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 72856 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86235 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103694 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте произошло 121 боестолкновение: треть на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 272 просмотра

На фронте произошло 121 боевое столкновение, из них 40 на Покровском направлении. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе и обстрелы.

На фронте произошло 121 боестолкновение: треть на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00 19 августа на фронте произошло 121 боевое столкновение, 40 из которых на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и совершили 3740 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 175 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки, сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 18 штурмов противника в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григоровки; еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 40 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 139 оккупантов, 85 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 27 беспилотных летательных аппаратов и восемь единиц автомобильной техники; также повреждены артиллерийская система, два автомобиля и девять укрытий для личного состава противника

- добавили в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались идти вперед, получили отпор.

На Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях штурмовых действий врага не зафиксировано.

Над Украиной обезврежено 230 из 270 дронов и 6 из 10 российских ракет19.08.25, 09:19 • 3142 просмотра

Ольга Розгон

Война
Крылатая ракета
БМ-21 «Град»
КАБ-500
КАБ-250
Волчанск
Курск
БМ-27 "Ураган"
Покровск
Курская область
Донецкая область
FAB-500
Многоствольная ракетная установка
Харьковская область
Луганская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
FAB-250
BM-30 Smerch
Днепр
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
M270 (РСЗО)
Гуляйполе
Северск
Торецк
Днепр (река)
Украина
Краматорск
M142 HIMARS
Беспилотный летательный аппарат
Купянск