На фронте произошло 121 боестолкновение: треть на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00 19 августа на фронте произошло 121 боевое столкновение, 40 из которых на Покровском направлении. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и совершили 3740 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 175 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг трижды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районах Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки, сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отбили 18 штурмов противника в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Торское, Ямполь и в сторону Ямполя и Григоровки; еще пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки; две атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 40 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоекономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 139 оккупантов, 85 из которых – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили артиллерийскую систему, 27 беспилотных летательных аппаратов и восемь единиц автомобильной техники; также повреждены артиллерийская система, два автомобиля и девять укрытий для личного состава противника