Rheinmetall представив вдосконалений HIMARS - артилерійську систему GMARS
Київ • УНН
Rheinmetall представила артилерійську систему GMARS, вдосконалену версію HIMARS, розроблену спільно з Lockheed Martin, з новим шасі, подвійним корпусом і можливістю інтеграції нових типів боєприпасів, таких як далекобійні PrSM і крилаті ракети.
На виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі німецький оборонний концерн Rheinmetall представив артилерійську систему GMARS – вдосконалені комплекси HIMARS. Про це УНН пише з посиланням на Defense Express.
Деталі
Rheinmetall показав напрямок подальшого розвитку HIMARS, який отримав назву GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System - глобальна мобільна артилерійська система). Він створений спільно із американською компанією Lockheed Martin.
На перший погляд, оновлення полягає лише в іншому шасі – Rheinmetall HX – та подвійному "пакет", що робить новинку колісним M270. Але насправді ж нововведень у цій системі більше.
У GMARS можливо інтегрувати нові види боєприпасів. Окрім GMPLRS, GMPLRS-ER та ATACMS нова система буде підтримувати й далекобійну PrSM. А у розділі майбутнє озброєння вказано популярний калібр 122-мм та крилата ракета, тип якої поки офіційно не оголошують. Але на супутньому зображенні фахівці впізнали AGM-158 JASSM, яка виробляється Lockheed Martin та має, у базовій версії дальність у 370 км.
Нагадаємо
Цього року Rheinmetall планує розпочати виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні, що забезпечить Україну сучасними бойовими машинами для допомоги її військам на фронті, а європейським партнерам дасть змогу випробувати машини в реальних бойових діях.
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