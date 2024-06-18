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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Rheinmetall представив вдосконалений HIMARS - артилерійську систему GMARS

Київ • УНН

 • 17028 перегляди

Rheinmetall представила артилерійську систему GMARS, вдосконалену версію HIMARS, розроблену спільно з Lockheed Martin, з новим шасі, подвійним корпусом і можливістю інтеграції нових типів боєприпасів, таких як далекобійні PrSM і крилаті ракети.

Rheinmetall представив вдосконалений HIMARS - артилерійську систему GMARS

На виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі німецький оборонний концерн Rheinmetall представив артилерійську систему GMARS – вдосконалені комплекси HIMARS. Про це УНН пише з посиланням на Defense Express.

Деталі

Rheinmetall показав напрямок подальшого розвитку HIMARS, який отримав назву GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System - глобальна мобільна артилерійська система). Він створений спільно із американською компанією Lockheed Martin.

На перший погляд, оновлення полягає лише в іншому шасі – Rheinmetall HX – та подвійному "пакет", що робить новинку колісним M270. Але насправді ж нововведень у цій системі більше.

У GMARS можливо інтегрувати нові види боєприпасів. Окрім GMPLRS, GMPLRS-ER та ATACMS нова система буде підтримувати й далекобійну PrSM. А у розділі майбутнє озброєння вказано популярний калібр 122-мм та крилата ракета, тип якої поки офіційно не оголошують. Але на супутньому зображенні фахівці впізнали AGM-158 JASSM, яка виробляється Lockheed Martin та має, у базовій версії дальність у 370 км.

Нагадаємо

Цього року Rheinmetall планує розпочати виробництво бойових машин піхоти Lynx в Україні, що забезпечить Україну сучасними бойовими машинами для допомоги її військам на фронті, а європейським партнерам дасть змогу випробувати машини в реальних бойових діях.

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех в Україні11.06.24, 08:40 • 22676 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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