Киев • УНН
Rheinmetall представила артиллерийскую систему GMARS, усовершенствованную версию HIMARS, разработанную совместно с Lockheed Martin, с новым шасси, двойным корпусом и возможностью интеграции новых типов боеприпасов, таких как дальнобойные PrSM и крылатые ракеты.
На выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже немецкий оборонный концерн Rheinmetall представил артиллерийскую систему GMARS - усовершенствованные комплексы HIMARS. Об этом УНН пишет со ссылкой на Defense Express.
Детали
Rheinmetall показал направление дальнейшего развития HIMARS, которое получило название GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System - глобальная мобильная артиллерийская система). Он создан совместно с американской компанией Lockheed Martin.
На первый взгляд, обновление заключается лишь в другом шасси - Rheinmetall HX - и двойном "пакете", что делает новинку колесным M270. Но на самом деле нововведений в этой системе больше.
В GMARS возможно интегрировать новые виды боеприпасов. Кроме GMPLRS, GMPLRS-ER и ATACMS новая система будет поддерживать и дальнобойную PrSM. А в разделе будущее вооружение указан популярный калибр 122-мм и крылатая ракета, тип которой пока официально не объявляют. Но на спутниковом изображении специалисты узнали AGM-158 JASSM, которая производится Lockheed Martin и имеет, в базовой версии дальность в 370 км.
Напомним
В этом году Rheinmetall планирует начать производство боевых машин пехоты Lynx в Украине, что обеспечит Украину современными боевыми машинами для помощи ее войскам на фронте, а европейским партнерам позволит испытать машины в реальных боевых действиях.
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